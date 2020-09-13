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  4. Sağlık Bakanı Fahretin Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyardı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 23:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek uyarıda bulundu. Virüse karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirten Koca, "Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışı işaret ederek, koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini altını çizdi.

"HEDEFİMİZDEN UZAKLAŞMAYALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım" ifadelerini kullandı.


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