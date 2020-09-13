Sağlık Bakanı Fahretin Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışı işaret ederek, koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini altını çizdi.

"HEDEFİMİZDEN UZAKLAŞMAYALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım" ifadelerini kullandı.

Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım. pic.twitter.com/ChQBgT1VVv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2020



