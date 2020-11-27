HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde yüz artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde yüz artan iller

27.11.2020 18:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde yüz artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle online toplantı yaptı. Bakan Koca, vaka sayılarınde yüzde yüz artış gösteren illeri açıkladı. Koca, "Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!
'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler! 'Evime bomba attılar''Palu ailesi' davasında şoke eden sözler! 'Evime bomba attılar'
23 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!23 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Polise 'gasp edildim' dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Polise 'gasp edildim' dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

'Palu ailesi' davasında Tuncer Ustael'den şoke eden sözler! 'Evime bomba attılar'

'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler! 'Evime bomba attılar'

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede yeni detaylar ortaya çıktı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku

TBMM'deki dört partiden Fransa'ya 'Yukarı Karabağ' tepkisi

Meclis'teki dört partiden Fransa'ya sert tepki

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Terör örgütü PKK üyesi, Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Interpol yakaladı! PKK'nın kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.