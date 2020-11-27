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27 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

27.11.2020 19:41 | Son Güncelleme:
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27 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 177 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 845 oldu. Bakan Koca, "Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı. İşte 27 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

27 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.

İŞTE 27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

tablo

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."

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