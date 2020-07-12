Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Asla risk almayalım

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" ifadelerini kullandı.

Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. YENİ VAKA SAYILARINI bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim. pic.twitter.com/QGExIfi8m5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020



