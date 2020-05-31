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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Dilek hemşire' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Dilek hemşire' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in son durumu hakkında bilgi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Dilek hemşire' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in son durumu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında;

"DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR." ifadelerine yer verdi.


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