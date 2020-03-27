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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dilek Tahtalı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 20:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında 33 yaşında hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "5-6 yaşından beri immün yetmezliği olan önemli kronik hastalıkları olan birisi, yani direnci düşük olan vatandaş. Temasla virüsü kapıyor ama ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dilek Tahtalı açıklaması

İşte Bakan Koca'nın 33 yaşında hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'ya ilişkin açıklamaları:

33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan bir aileden bahsetmiştik, çalışanlarından bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı teması olan kişi genç, babası ve amcası 60 yaşının üzerinde olan kişilerle olan temasında o kişiler yoğun bakım şartlarında tedavi edildi, o kişi kaynak olarak görüldü. Bütün taramaları yaparak bunları tespit ettik. Ailede, yakın çevresinde benzer yoğun bakımda tedavi olan bir üçüncü hasta da oldu. Bu hastanın muhasebe işlemleri için bir enfekte olan ama genel durumu iyi olan, taşıyıcı olan kişi yakınının muhasebe işlemleri için sağlık çalışanımızla hayatını kaybeden temas ediyor.

Sağlık çalışanımız, 5-6 yaşından beri immün yetmezliği olan önemli, kronik hastalıkları olan birisi, yani direnci düşük olan vatandaş. O temasla o virüsü kapıyor ama ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen mevsimsel grip tablosu vardı onun üzerine koronavirüsün temas etmesiyle, takip edildiği hastaneye gidiyor, orada bir 58-59 yaşında bir kişiyle temas ediyor, o kişiyi de kaybettik. Bu bulaştırıcılığı yapan kişi hayatta. Herhangi bir yoğun bakım sorunu olmadı. O virüsü taşıyan kişi immün direnci düşük olan kişilerle temas ettiğinde önemli, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O kişinin temas ettiği kişilerin erken dönemde izolasyonlarını çok önemsiyoruz. Temasın önlemenin ne kadar önemli olduğu için bu detayı anlattım. Herkes kendisini virüsü taşıyormuş gibi düşünerek davranıyor olmalı, temasını ona göre sağlıyor olmalı. Mümkün mertebe bu dönemde evde kendimizi izole ederek geçirelim istiyoruz. Herhangi ciddi klinik bulgunuz olmayabilir, hafif geçiriyor olabilirsiniz ama kronik hastalığı olan gençler için de kötü sonuçlarının olduğunu görmüş oluyoruz. Bir başka kişinin hayatına biz sebep olmuş oluyoruz. Herkesin bu noktada son derece kendisini izole ederek geçici yaşam dönemi sağlamasının çok önemli olduğunu bu örnekte görmüş oluyoruz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dilek tahtalı koronavirüs

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