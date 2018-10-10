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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" dedi. Sağlık Bakanı Koca, tıbbi malzeme alınmaması nedeniyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği ya da idarelerce bu yönde talimatlar verildiği iddialarının aslı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer almaktadır. Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur. AK Parti hükümetleri olarak sağlıkta tasarruf olmaz düşüncesi ile vatandaşımızın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesi ile başlayan kolaylıklar zinciri, sağlık kurumlarımızın tamamının halkımızın kullanımına açılması ile devam etmiş, sağlık kurumlarımızın altyapısı ve kalitesi iyileştirilerek, sayısal imkanları geliştirilerek tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir sağlık dönüşümüne imza atılmıştır."

'HASTALARIMIZIN MAĞDURİYETİNE İZİN VERİLMEYECEK'

"Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir" diyen Sağlık Bakanı Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bu yaklaşım, israftan kaçınılmayacağı anlamına gelmemektedir. Mevcut ekonomik şartlar içerisinde, israf kalemlerinin engellenmesi konusunda kurumlarımızın, diğer tüm kamu kurumları gibi birtakım tedbirler almaya çalışması da gereklidir. Aynı şekilde döviz kurundaki artış nedeniyle ithal edilen bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler de çeşitli mecralarda yayınlanmaktadır. Mevcut durumu istismar ederek ilaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs ve kamuoyunda erişimin engellendiği algısını oluşturacak faaliyetleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir. Bütün ilaçların piyasada bulunması konusunda saha ekiplerimiz her zaman olduğu gibi denetimlerine devam etmektedir.

Tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmaması sebebiyle piyasada bulunması kritik önemde olan bir ürünün sadece fiyatı nedeniyle piyasada bulunmaz hale gelmesine asla müsaade etmemekteyiz. Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir. Sağlık Bakanlığı olarak ekonomik dalgalanmaların herhangi bir şekilde sağlık hizmetlerini, dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkilememesi için gerekli tedbirleri almış olduğumuz hususunda kamuoyunu bilgilendiririz."

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
tabi tabi kesin yoktur zaten millet hep uyduruyor zaten bir kere de dürüstçe evet var deseniz de sasirsak
evet kısıtlama yapın demiyorsunuz,çok avil olmayan ameliyatları öteleyin diyorsunuz sz istediniz başa getirdinşz acısını çekin dergibi!!!
napacağınızı şaşırdınız elektrikte kullanmayın ameliyat yaparken kullanın
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