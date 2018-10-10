Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" dedi. Sağlık Bakanı Koca, tıbbi malzeme alınmaması nedeniyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği ya da idarelerce bu yönde talimatlar verildiği iddialarının aslı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer almaktadır. Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur. AK Parti hükümetleri olarak sağlıkta tasarruf olmaz düşüncesi ile vatandaşımızın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesi ile başlayan kolaylıklar zinciri, sağlık kurumlarımızın tamamının halkımızın kullanımına açılması ile devam etmiş, sağlık kurumlarımızın altyapısı ve kalitesi iyileştirilerek, sayısal imkanları geliştirilerek tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir sağlık dönüşümüne imza atılmıştır."