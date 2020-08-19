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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Rus aşısıyla ilgili flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Rus aşısıyla ilgili flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 21:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın onayladığı aşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koca, "Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Rusya'yla ilgili daha önce bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu biliyorsunuz. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Rus aşısıyla ilgili flaş açıklama!

Koca, Türkiye’deki aşı çalışmaları ve yurt dışındaki aşılarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Şu an Türkiye’de toplam 13 tane çalışma var, 3 tane çalışmanın hayvan-fare çalışmasının bitti, preklinik çalışmalar devam ediyor, aşı çalışması yapan tüm arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı göstermekteyiz.

Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere’nin çalışmaları var. Rusya’yla ilgili daha önce bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu biliyorsunuz. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye’de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz.

Bununla ilgili bir sözleşme taslağı hazırlandı. Çalışmaya geçmeden önce preklinik çalışmaları görerek başlatmayı düşünüyoruz. Preklinik çalışmaları görerek faz 3 çalışmasını yapabiliriz.

Ayrıca Çin ve Almanya’da yapılan çalışmayla ilgili de bize faz 3 çalışmasını Türkiye’de yapmak üzere talepler oldu. Bununla ilgili kolaylık göstereceğimizi devamında tedarik noktasında iletişimde olduğumuzu söylemek istiyorum.

Çin ve Almanya’nın başvurusunun bizi tatmin ettiğini söyleyebilirim, Rusya’yla da iletişim halindeyiz.

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