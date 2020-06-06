Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki: Rast gelmesin

Bakan Koca paylaşımında "GALATA KÖPRÜSÜNDE bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar MASKESİZ, MESAFESİZ risk altındadır. RAST GELMESİN!" ifadelerini kullandı.

GALATA KÖPRÜSÜNDE bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar MASKESİZ, MESAFESİZ risk altındadır. RAST GELMESİN! pic.twitter.com/OYV0Jazdrh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020



