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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki: Rast gelmesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 23:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galata Köprüsü'nde balıkçıların çekilen fotoğrafına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki: Rast gelmesin

Bakan Koca paylaşımında "GALATA KÖPRÜSÜNDE bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar MASKESİZ, MESAFESİZ risk altındadır. RAST GELMESİN!" ifadelerini kullandı.


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