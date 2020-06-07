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  4. Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara seslendi: Rica ediyorum...

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara seslendi: Rica ediyorum...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 19:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara seslendi: Rica ediyorum...

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. EVDE GEÇEN ONCA GÜNÜN NE KIYMETİ KALIR?


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