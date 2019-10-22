HABER

Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Koca, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından bir diğer sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a geçti.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca, daha sonra Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Koca'ya ziyaretinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik de eşlik etti.

Bakan Koca, buradaki temaslarının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket etti.

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
Turgutlu’da alınan tedbirlerle 3 milyon TL tasarruf sağlandıTurgutlu’da alınan tedbirlerle 3 milyon TL tasarruf sağlandı
Milli Eğitim ve Ticaret bakanlıkları arasında dış ticaretin geliştirilmesi protokolüMilli Eğitim ve Ticaret bakanlıkları arasında dış ticaretin geliştirilmesi protokolü
Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'den 'harekat' açıklaması!

HDP'den 'harekat' açıklaması!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İnfaz indirimi (Af yasası) düzenlemesi kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

AK Partili Orhan Miroğlu ve CHP'li Aytuğ Atıcı arasında CNN Türk canlı yayınında sert tartışma!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.