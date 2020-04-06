Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

COVID-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık. pic.twitter.com/bLZkyXxOpS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020



