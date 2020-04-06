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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 02:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.


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koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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