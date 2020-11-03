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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'deki depremzedelerle ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'deki depremzedelerle ilgili flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 00:54 | Son Güncelleme

Bakan Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'deki depremzedelerle ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İZMİR DEPREMİNDE, arama ve kurtarma çalışmaları sonuçlarına göre, can kaybımız 95’e yükseldi. Tedavisi halen devam eden hasta sayımız, 147. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5’inin durumu ağır. Bu akşam itibariyle, tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 847."

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