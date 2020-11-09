Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı: Risk almayın, Covid-19 yayılıyor

Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 YAYILIYOR"

"Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, soluduğunuz hava, ihtiyacımız olan oksijenin yanı sıra sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Covid-19 yayılıyor. "

Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, SOLUDUĞUNUZ HAVA, ihtiyacımız olan Oksijenin yanı sıra, sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda Koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. COVID-19 yayılıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2020



