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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı: Risk almayın, Covid-19 yayılıyor

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı: Risk almayın, Covid-19 yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 21:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın." uyarısında bulundu. Bakan Koca paylaşımında ayrıca, "Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Covid-19 yayılıyor." ifadelerine de yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı: Risk almayın, Covid-19 yayılıyor

Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 YAYILIYOR"

"Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, soluduğunuz hava, ihtiyacımız olan oksijenin yanı sıra sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Covid-19 yayılıyor. "

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