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Sağlık Bakanı Koca'dan 'virüs genç yaşlı ayırmıyor' uyarısı

17.12.2020 22:19 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'virüs genç yaşlı ayırmıyor' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından, sportmen genç bir hastanın videosunu paylaşarak "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Videoda, gencin ağzından şu ifadelere yer verildi:

"'Gencim, güçlüyüm' dedim. Düzenli sporumu yaptım. 'Dağ gibi delikanlıyım' dedim. Salondaki tedbirlere uymadım, gardımı düşürdüğüm ilk anda yere serdi beni. Şimdi, yerimden kalkacak gücüm yok, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum..."

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Videoda, bugün eski normallere mesafe koyulmazsa kişinin sevdikleriyle arasına hiç kapanmayacak mesafelerin girebileceği hatırlatılarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın, kişinin kendisine, sevdiklerine ve ülkesine karşı vicdani sorumluluğu olduğu, sağlığın ve sosyal hayatın güvencesinin bu olduğu ifade edildi. (AA)

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