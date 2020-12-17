17 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

17 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 515 oldu.

30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, vefat sayısı 17 bin 364, ağır hasta sayısı 5 bin 803 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan koca sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" ifadelerini kullandı.