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Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın, koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini verdi.

NE OLMUŞTU?

Rize'de iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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