HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 22:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise bin 872'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca "Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs açıklamasında "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 44'E, VAKA SAYISI BİN 872'YE YÜKSELDİ

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyimYaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
Son dakika koca koronavirüs türkiye'de vaka sayısı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Marketlerde yeni dönem resmen başladı! İşte önlemler ve uyarılar

Marketlerde yeni dönem resmen başladı! İşte önlemler ve uyarılar

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim

Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim

Camilerden dualar edilip salavat getirildi

Camilerden dualar edilip salavat getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı

'İnanırsak yaparız, beraber başarırız'

Kapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş çıkışlar durduruluyor

Kapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş çıkışlar durduruluyor

Son dakika! Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.