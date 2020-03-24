Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs açıklamasında "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

CAN KAYBI 44'E, VAKA SAYISI BİN 872'YE YÜKSELDİ

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.

