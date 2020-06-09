HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca, maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

Sağlık Bakanı Koca, maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastane götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.

'TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bakan Koca, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Hamza Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağ olsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
Ortaköy'deki Kumpirciler Çarşısı tahliye ediliyorOrtaköy'deki Kumpirciler Çarşısı tahliye ediliyor
1/

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Acun'dan Cemal Can için flaş sözler: Survivor hayatı bitmişti

Acun'dan Cemal Can için flaş sözler: Survivor hayatı bitmişti

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı

İmamoğlu'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Hastanelerde yataklar doldu

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Koronavirüs ile mücadeleyi anlatan fotoğraflar hastane duvarlarında

O fotoğraflar hastane duvarlarına asıldı

Korkunç olay! İnşaat halindeki binada asansör zemine çakıldı

Korkunç olay! İnşaat halindeki binada asansör zemine çakıldı

Ortaköy'deki Kumpirciler Çarşısı tahliye ediliyor

Ortaköy'deki Kumpirciler Çarşısı tahliye ediliyor

'7 büyüklüğünde deprem bekleniyor' dedi ve Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.