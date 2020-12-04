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  4. Sağlık Bakanı Koca, 'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

04.12.2020 21:52 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, 'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı toplantı yaptığını duyurarak 4 ilin vaka artış ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı çevrim içi olarak düzenlenen il değerlendirme toplantıları yapıldığını aktardı.

"RİSK DEVAM EDİYOR"

Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor. Son bir haftada Zonguldak'ta vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, Sivas'ta artış yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, Malatya'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.

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Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım."

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