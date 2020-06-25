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Sağlık Bakanı Koca: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' kanısı yanlış

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 22:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısının yeni açıklandığını belirterek, "'Virüsün yayılma hızı azaldı' kanısı yanlış" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' kanısı yanlış

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılma hızında bir değişim olmadığını belirtirken, "Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" dedi.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı."


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