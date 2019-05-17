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Sağlık Bakanı Koca yüzüne kezzap atılan Berfin’i ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca, eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne kezzap atılan Berfin Özek’i tetkiklerinin devam ettiği Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti.Bakanlıktan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "18 yaşındaki Berfin Özek’in uğradığı saldırı, tüm Türkiye gibi bizleri de öfke ve üzüntüye boğmuştur.

Sağlık Bakanı Koca yüzüne kezzap atılan Berfin’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca, eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne kezzap atılan Berfin Özek’i tetkiklerinin devam ettiği Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
Bakanlıktan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "18 yaşındaki Berfin Özek’in uğradığı saldırı, tüm Türkiye gibi bizleri de öfke ve üzüntüye boğmuştur. Ocak ayında Hatay’da yaşanan bu elim hadisenin ardından tedavi süreci başlamış, olayın faili ise tutuklanmıştır. Berfin Özek’in durumu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından ilk günden beri yakından takip edilmektedir. Uğradığı saldırı nedeniyle yüzündeki dokuların büyük bölümü hasar gören Özek’in yanık tedavisi, Adana Şehir Hastanesindeki 2,5 aylık süreçle tamamlanmıştır. Bundan sonraki aşama, plastik cerrahi uzmanları tarafından yürütülecek olan rekonstrüktif tedavi, yani hasarlı dokuları yeniden yapılandırma amaçlı bir müdahaledir" ifadeleri kullanıldı.
"Türkiye’deki sağlık ve sosyal güvenlik şemsiyesi dünyadaki en kapsayıcı sistemlerden biridir" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Berfin Özek’in de tedavisinin her aşaması devlet tarafından karşılanmaktadır. Benzer vakalarda olduğu gibi Özek’in ihtiyaç duyduğu tıbbi müdahalelerin tamamı, hücre temelli rejeneratif tedavi de dâhil olmak üzere kamu ve üniversite hastanelerinde alanında en iyi hekimler tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin gerçekleştirilebilmektedir. Bu doğrultuda hastamızla ve ailesiyle görüşülerek, ambulansla Hatay’dan alınmış ve en ileri tedavi imkânlarının bulunduğu Ankara Şehir Hastanesine nakli gerçekleştirilmiştir. Hastamız burada konusunda deneyimli Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Dermatoloji ve Psikiyatri öğretim üyelerinden oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecektir. Heyete üniversitelerimizden konusunda deneyimli hocalarımız da davet edilmiştir. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, hastamızı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi almıştır."
Ayrıca açıklamada, kamu bünyesindeki imkanların Özek’in tedavisinin yürütülmesi için yeterli olduğu ancak hastanın temasta olduğu hekime tedavi olma talebi devam ederse Özek’in nakli için gerekli tüm desteğin sağlanacağı belirtilerek, "Bu zorlu sürecin her adımında Berfin Özek’in yanında yer alarak tıpta var olan tüm imkânlarla sağlığına kavuşması için gayret göstereceğiz. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Sağlık Bakanı Koca yüzüne kezzap atılan Berfin’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca yüzüne kezzap atılan Berfin’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca yüzüne kezzap atılan Berfin’i ziyaret etti

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