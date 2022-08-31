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Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları ne zaman sona erecek? 2022 Tabip, uzman tabip, diş tabipleri ataması başvuru tarihleri!

31.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurularının ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile 3. dönem atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının yalnızca bir günde 2 bini geçtiğini duyurmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları ne zaman? Tabip, uzman tabip, diş tabipleri ataması başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurularına ilişkin detaylar...

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları ne zaman sona erecek? 2022 Tabip, uzman tabip, diş tabipleri ataması başvuru tarihleri!

Sağlık Personeli Atama Kurasına dair Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yayımlandı. Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurularına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Atama taleplerinin Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda toplanacağı belirtilirken, açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kuraya ilişkin usul ve esaslar ilan metninde belirtilecektir. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan talepler sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir. Talepler 06.09.2022 (Saat 17:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir.

Talep bildirimi E-Devlet şifresi ile Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan Talep Oluştur butonuna basılarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.

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