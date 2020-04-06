Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı: KPSS 2020 sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Sağlık Bakanlığının 18 bin personel alımı için yapılan 179 bin tercihten kimler atama kazandı belli oldu. ÖSYM'nin atama sonuçları sorgulama sayfasını açması ile adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile KPSS 2020/5 atama sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONAL ALIMI ATAMA SONUÇLARI

ÖSYM'nin aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz atama sonucu sorgulama sayfası ile 18 bin kadroya atanan 17 bin 991 kişiden biri olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

KPSS 2020/5 sonuçları için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkındaki sayısal bilgilere göre 179 bin 373 kişi tercih yaptı. 18 bin kişilik kadroya yerleşen kişi sayısı 17 bin 991 oldu. Lisans düzeyindeki 9 kişilik kadro ise boş kaldı.

Ortaöğretim alanında 58 bin 453 kişinin tercih yaptığı KPSS 2020/5 için 3 bin 27 kişilik kontenjanın tamamına yerleştirme gerçekleşti. Yerleştirmenin tamamlandığı bir diğer alan ise Ön Lisans oldu. Ön Lisans alanında 75 bin 573 kişi tercihlerini gerçekleştirdi. Buna göre 3 bin 287 kişilik kontenjanın tamamı doldurulmuş oldu.

