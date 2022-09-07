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Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesi! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı!

07.09.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekilişi geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Çekiliş, Bakanlığın YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. Bakanlığa engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için noter huzurunda yapılan çekilişin ardından birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı bugün en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesi!

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesi! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi dün yapıldı. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara sürdürüyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı bugün en çok sorgulanan konu başlıkları arasında bulunuyor. İşte Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için 6 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

2022 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kura sonucu https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden TC Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı girilerek öğrenilebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ekranıo için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://iscisonuc.saglik.gov.tr

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Sağlık Bakanlığı
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