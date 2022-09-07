Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesi! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi dün yapıldı. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara sürdürüyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı bugün en çok sorgulanan konu başlıkları arasında bulunuyor. İşte Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için 6 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

2022 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kura sonucu https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden TC Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı girilerek öğrenilebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ekranıo için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://iscisonuc.saglik.gov.tr

