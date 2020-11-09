Sağlık Bakanlığı iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet hattı

Sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda bizim için konunun aciliyeti önem arz ediyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığın sunduğu hizmetlere ulaşabilmek, bunlarla ilgili bilgi alabilmek için iletişim bilgilerine ihtiyacımız bulunuyor. Sağlık Bakanlığı birçok birimi bünyesinde barındıran oldukça büyük bir kurumdur. Acil durumlarda iletişime geçmek için çoğu zaman nereye başvuracağımızı şaşırabiliriz. Ambulans, Beyaz Kod, MHRS, SABİM, Sigara Bırakma Hattı ve UZEM gibi hizmetler için Sağlık Bakanlığı tel'inden direkt iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra istek şikayet ve önerileriniz için Sağlık Bakanlığı İletişim hattını arayabilirsiniz. Sizin için işlemlerinizin kolaylaşması adına, tüm iletişim bilgilerini tek bir yazıda bir araya getirdik.

Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi Numarası

Sağlık Bakanlığı çağrı merkezine ve hizmetlerine ulaşmak için birden fazla alternatifiniz vardır. Destek almak istediğiniz konuya göre neredeyse her birimin farklı numarası bulunuyor. Bu olanak sizlere hizmete daha hızlı ve doğrudan ulaşmanızı sağlıyor. Dilediğiniz her türlü konuda bakanlık ve temsilcileri ile görüşme yapmak için arayabilirsiniz. Aşağıda ileteceğimiz numaralar üzerinden almak istediğiniz hizmetin konusuna ilişkin doğrudan arama yapabilirsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı danışma hattı numaraları: