Sağlık Bakanlığı iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet hattı

Sağlık Bakanlığı çağrı merkezi ne ve hizmetlerine ulaşmak için birden fazla alternatifiniz vardır. Destek almak istediğiniz konuya göre neredeyse her birimin farklı numarası bulunuyor. Bu olanak sizlere hizmete daha hızlı ve doğrudan ulaşmanızı sağlıyor. Dilediğiniz her türlü konuda bakanlık ve temsilcileri ile görüşme yapmak için arayabilirsiniz. Aşağıda ileteceğimiz numaralar üzerinden almak istediğiniz hizmetin konusuna ilişkin doğrudan arama yapabilirsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı danışma hattı numaraları:

Her şeyin online olarak yapıldığı internet çağında, Sağlık Bakanlığının hizmetlerine dair işlemlerinizi de online olarak geçekleştirmek mümkün. Resmi web sitesi üzerinden ihtiyacınız olan birçok işleme ulaşabilirsiniz. E-nabız, MHRS gibi uygulamalara online olarak erişip, işlemlerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı İhbar Hattı

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) üzerinden bakanlığın tüm birimlerine ilişkin aldığınız her türlü hizmete dair şikayetlerinizi iletebilirsiniz. SABİM'in temel amacı tüm sağlık sistemine dair oluşan veya oluşacak sorunların ivedilikle çözülmesidir. SABİM üzerinden görüşeceğiniz temsilciler sağlık mevzuatı hakkında her konuda donanımlıdır. Bu noktada her türlü sorunuzu cevaplayabilirler. SABİM temsilcileri tarafından kayıt altına alınan konular SABİM çözümleyicileri tarafından ilgili birimlere sevk edilir.

184 Nerenin Numarasıdır?

SABİM hattına 184'ü arayarak ulaşabilirsiniz. Bu hat üzerinden vatandaşlar aşağıdaki konularda destek alabilirler:

l Sağlık sisteminin İşleyişi ile ilgili tüm merak ettikleriniz

l Sağlık sistemine yönelik talep, teşekkür, öneri ve şikayetleriniz

l Sağlık hizmetlerinden yararlanma aşamasında karşılaşılan herhangi bir sorun olması

l COVİD-19 ile ilgili tüm konularda destek

SABİM e-posta Hizmeti

SABİM'e telefon haricinde dilerseniz sabim@saglik.gov.tr adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Taleplerinizi buradan detaylı bir şekilde yazdığınızda sizlere ivedilikle dönüş olacaktır.