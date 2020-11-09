Sağlık Bakanlığı iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet hattı

Sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda bizim için konunun aciliyeti önem arz ediyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığın sunduğu hizmetlere ulaşabilmek, bunlarla ilgili bilgi alabilmek için iletişim bilgilerine ihtiyacımız bulunuyor. Sağlık Bakanlığı birçok birimi bünyesinde barındıran oldukça büyük bir kurumdur. Acil durumlarda iletişime geçmek için çoğu zaman nereye başvuracağımızı şaşırabiliriz. Ambulans, Beyaz Kod, MHRS, SABİM, Sigara Bırakma Hattı ve UZEM gibi hizmetler için Sağlık Bakanlığı tel'inden direkt iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra istek şikayet ve önerileriniz için Sağlık Bakanlığı İletişim hattını arayabilirsiniz. Sizin için işlemlerinizin kolaylaşması adına, tüm iletişim bilgilerini tek bir yazıda bir araya getirdik.
Sağlık Bakanlığı çağrı merkezine ve hizmetlerine ulaşmak için birden fazla alternatifiniz vardır. Destek almak istediğiniz konuya göre neredeyse her birimin farklı numarası bulunuyor. Bu olanak sizlere hizmete daha hızlı ve doğrudan ulaşmanızı sağlıyor. Dilediğiniz her türlü konuda bakanlık ve temsilcileri ile görüşme yapmak için arayabilirsiniz. Aşağıda ileteceğimiz numaralar üzerinden almak istediğiniz hizmetin konusuna ilişkin doğrudan arama yapabilirsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı danışma hattı numaraları:
l Ambulans: 112
l Beyaz Kod: Alo 113
l UZEM: Alo 114
l Sigara Bırakma Hattı: Alo 171
l MHRS: Alo 182
l SABİM: Alo 184
Talepleriniz ile ilgili işlemlerinizi Sağlık Bakanlığının genel merkezi üzerinden yapabileceğinizi düşünüyorsanız iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aşağıda Sağlık Bakanlığı numarası ve genel merkezinin adres bilgileri bulunuyor.
l Adres: Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara
l Telefon: 0 312 585 1000
l Web sitesi: www.saglik.gov.tr
Her şeyin online olarak yapıldığı internet çağında, Sağlık Bakanlığının hizmetlerine dair işlemlerinizi de online olarak geçekleştirmek mümkün. Resmi web sitesi üzerinden ihtiyacınız olan birçok işleme ulaşabilirsiniz. E-nabız, MHRS gibi uygulamalara online olarak erişip, işlemlerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığının online olarak yapabileceğiniz tüm hizmetleri için TIKLAYINIZ!
Sağlık Bakanlığı E-nabız uygulaması için TIKLAYINIZ!
Sağlık bakanlığı randevu sistemi için TIKLAYINIZ!
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) üzerinden bakanlığın tüm birimlerine ilişkin aldığınız her türlü hizmete dair şikayetlerinizi iletebilirsiniz. SABİM'in temel amacı tüm sağlık sistemine dair oluşan veya oluşacak sorunların ivedilikle çözülmesidir. SABİM üzerinden görüşeceğiniz temsilciler sağlık mevzuatı hakkında her konuda donanımlıdır. Bu noktada her türlü sorunuzu cevaplayabilirler. SABİM temsilcileri tarafından kayıt altına alınan konular SABİM çözümleyicileri tarafından ilgili birimlere sevk edilir.
SABİM hattına 184'ü arayarak ulaşabilirsiniz. Bu hat üzerinden vatandaşlar aşağıdaki konularda destek alabilirler:
l Sağlık sisteminin İşleyişi ile ilgili tüm merak ettikleriniz
l Sağlık sistemine yönelik talep, teşekkür, öneri ve şikayetleriniz
l Sağlık hizmetlerinden yararlanma aşamasında karşılaşılan herhangi bir sorun olması
l COVİD-19 ile ilgili tüm konularda destek
SABİM'e telefon haricinde dilerseniz sabim@saglik.gov.tr adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Taleplerinizi buradan detaylı bir şekilde yazdığınızda sizlere ivedilikle dönüş olacaktır.
Sağlık Bakanlığı web sitesi üzerinde sol tarafta bilgi edinme bölümünden, dilediğiniz her türlü konuda yazabilirsiniz. Yetkili merciler talebinizi CİMER aracılığıyla değerlendirip en kısa sürede size geri bildirim sağlayacaktır.
Sağlık Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Sağlık Bakanlığı özellikle pandemi süreci ile beraber sosyal medya hesaplarını da efektif bir şekilde kullanmaya başladı. Sosyal medya üzerinden de şikayetlerinizi, taleplerinizi, önerilerinizi ve teşekkürlerinizi iletebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı Facebook hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Sağlık Bakanlığı Twitter hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
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