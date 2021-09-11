HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısını açıkladı

11.09.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel haritayı paylaştı.

Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel haritayı paylaştı.

Bakan Koca, insidans haritasını ve grafikleri paylaştığı tweetlerinde bir haftada vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili şöyle sıraladı: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın. Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi.

İnsidans haritasına göre en yüksek vaka oranı (100 bin kişide) 653,10 ile Rize; 507,874 ile Bayburt; 424,58 ile Aksaray oldu.

İstanbul'da 100 nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 156,95; Ankara'da 242,61; İzmir'de 45,58.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1436616683150524419?s=20

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1436617921682345984?s=20

Son verilere göre, Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta 1.doz aşı yapılma oranı %82.54, 2.doz aşı yapılma oranı %64.38.

1., 2. Ve 3. doz toplamı 101.048.667.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 318.835, vaka sayısı 23.562 ve can kaybı 214 olarak kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 35 bin 83 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni kararBebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni karar
PARTNERKimler 3600 günle emekli olabilir?Kimler 3600 günle emekli olabilir?
5 kişiye can oldu, ölmeden önce bunları söylemiş: Bir gün...5 kişiye can oldu, ölmeden önce bunları söylemiş: Bir gün...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kargo deposunda şoke eden görüntü! Etiket basıp dağıtmışlar

Kargo deposunda şoke eden görüntü! Etiket basıp dağıtmışlar

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.