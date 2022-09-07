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  4. SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı için kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı için kura sonuçları sorgulama ekranı

07.09.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları isim listesi, geçtiğimiz gün Bakanlığın YouTube kanalında canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından merak konusu oldu. 1356 sürekli işçi alımı için noter huzurunda yapılan çekilişin sonucu TC Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı girilerek öğrenilebiliyor. Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı için kura sonuçları sorgulama ekranı internette araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı için kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları isim listesi, bakanlık tarafından dün yapılan kura çekimi sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Dün saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi sonrası liste saat 15.00 itibarıyla yayımlandı.Başvuru yapan kişiler TC Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı girilerek sonucu öğrenebiliyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları isim listesi...

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SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için 6 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

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Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

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2022 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kura sonucu https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden TC Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı girilerek öğrenilebiliyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ekranıo için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://iscisonuc.saglik.gov.tr

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