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Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle! Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları canlı yayın nasıl izlenir? İşte izleme yöntemi!

06.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için bugün kura çekimi düzenlenecek. Bugün canlı yayında düzenlenecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Canlı yayını izlemek isteyen vatandaşlar bekleyişe koyuldu. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları canlı yayın nasıl izlenir? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme yöntemi!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle! Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları canlı yayın nasıl izlenir? İşte izleme yöntemi!

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin sözleşmeli işçi ve 10 personel alımı yapılacağını duyurulmuştu. 10 bin personel alımı KPSS atama sonuçlarının açıklanması sonrası İŞKUR yakından takip edilmeye başlandı. Personel alımı başvurusunda bulunan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçlarını izlemek için calnı yayını takip etmek istiyor. Peki kura sonuçları nasıl izlenir?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE!

Koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı olarak, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için canlı yayın izleme yöntemleri araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 6 Nisan 2022 Çarşamba günü yani bugün Ankara'da saat 09:00 - 18:00 arasında gün boyu gerçekleşecek.

İŞKUR tarafından düzenlenecek kura çekimi töreniyle beraber 10 kişi seçilecek ve bakanlığın taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini açıkladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan ve ilgiyle takip edilen kura çekimi yalnızca Ankara'da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilecek olan Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağu işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

Buna ek olarak ilan edilmiş olan kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı ya da yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşen kişilerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven ataması yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenmiş olan belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar da göreve başlatılmayacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın!
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