HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? Sağlık Bakanlığı kura sonucu DHY atama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? Sağlık Bakanlığı kura sonucu DHY atama ekranı!

10.09.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. Kura sonuçları sorgulama ekranı,13 bin 163 doktor atamasının yapıldığı kura çekiminin ardından erişime açılmış oldu. Bakan Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kura çekilişinin YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacağını açıklamıştı. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonucu DHY atama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? Sağlık Bakanlığı kura sonucu DHY atama ekranı!

Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Kura çekimi 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona ermişti. 13 bin 163 doktorun ataması kura başvurularının ardından yakından takip edilmeye başlandı. Ayrıca kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Bugün gerçekleşen 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası isim ve sonuç listesi erişime açıldı. Kuraya dahil olan adaylar yhgm.saglik.gov.tr üzerinden isim listelerine erişebiliyor. Cuma günü yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar "http://yhgm.saglik.gov.tr/" internet adresi üzerinden yapılan duyuru ile paylaşıldı.

Kura çekilişi bakanlığın resmi adresi olan YouTube kanalından yani (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı şekilde yayınlandı.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

  • Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
  • Mal Bildirim Formu
  • Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlikyapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
    -Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş olduklarıbelgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözlerinin hemen başında Kılıçdaroğlu'na hitap etti! Mansur Yavaş: 'Sayın başkanım, size şikayet edeceğim'Sözlerinin hemen başında Kılıçdaroğlu'na hitap etti! Mansur Yavaş: 'Sayın başkanım, size şikayet edeceğim'
Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattıBöylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı
Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt! Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı kura çekimi kura sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

İkinci el otoda 135 bin liralık ‘muamma’

İkinci el otoda 135 bin liralık ‘muamma’

"Şehitlikte toplu mezar" iddialarıyla ilgili Belediyeden açıklama

"Şehitlikte toplu mezar" iddialarıyla ilgili Belediyeden açıklama

Ortalık can pazarına dönmüştü! İmamoğlu facianın nedenini açıkladı

Ortalık can pazarına dönmüştü! İmamoğlu facianın nedenini açıkladı

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada ses getirmişti! Yunan gazetesi duyurdu: Yarın başlıyor

Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada ses getirmişti! Yunan gazetesi duyurdu: Yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.