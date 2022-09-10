Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? Sağlık Bakanlığı kura sonucu DHY atama ekranı!

Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Kura çekimi 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona ermişti. 13 bin 163 doktorun ataması kura başvurularının ardından yakından takip edilmeye başlandı. Ayrıca kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Bugün gerçekleşen 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası isim ve sonuç listesi erişime açıldı. Kuraya dahil olan adaylar yhgm.saglik.gov.tr üzerinden isim listelerine erişebiliyor. Cuma günü yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar "http://yhgm.saglik.gov.tr/" internet adresi üzerinden yapılan duyuru ile paylaşıldı.

Kura çekilişi bakanlığın resmi adresi olan YouTube kanalından yani (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı şekilde yayınlandı.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER: