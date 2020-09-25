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Sağlık Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini bildirdi. Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Dolandırıcıların, "her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı" vaadiyle kısa mesaj gönderdiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" başlıklı Twitter hesabından, sahte internet sitesi ve telefon uygulamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Dolandırıcıların "her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı" vaadiyle kısa mesaj gönderdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

AA

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