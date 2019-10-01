HABER

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığına karar verilirdi. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek." diye konuştu

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, belirli durumlarda kendilerine sağlanan haklardan istifade edebilmeleri için vatandaşların sağlık durumlarını belgelendirmeleri istenebildiğini bildirildi. Bu durumların sayısının gün geçtikçe artması sebebiyle hekimlere veya sağlık kuruluşlarına çok sayıda ve farklı nitelikte sağlık raporu düzenlenmesi talebi geldiğini kaydeden Koca, özellikle aile hekimleri üzerinde yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin gereksiz iş yükü oluşturduğunu belirtti.

'BİR YIL GEÇERLİ OLACAK VE E-DEVLET ÜZERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK'

Bakan Koca, açıklamasında, "Sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için hazırladığımız Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında, alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağıSon dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

KURUL RAPORLARI 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

Bakan Koca, e-rapor şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğunun kaldırıldığını ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesinin sağlandığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Sağlık mazereti nedeniyle verilecek istirahat raporlarının verilme ve işyerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve işyerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi. Yeni yönerge ile getirdiğimiz bir diğer önemli kolaylık, özel raporlar vermeye yetkili hastanelerin ek liste olarak yayınlanması uygulamasına son vermek oldu. Bunun yerine yetkili hastanelerin listesi, güncel haliyle ve her an ulaşılabilecek şekilde internet sitemizde yayında tutulacak. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi. Ayrıca tüm raporlara itiraz yöntemleri belirlendi ve farklı uygulamalar sonucu süreçlerin uzaması ve vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybına uğramaları engellendi. Hakem hastane prosedürleri tarif edilerek itirazların hızla sonuçlandırılması imkânı getirildi. Yapılan bu düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve hekimlerimize kolaylık sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Kalbi duran hasta, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndüKalbi duran hasta, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndü
Yeşil çayın üç katı antioksidan içeriyor: İlaç bitki nar suyuYeşil çayın üç katı antioksidan içeriyor: İlaç bitki nar suyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SAĞLIK RAPORU yönerge Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.