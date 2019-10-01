Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, belirli durumlarda kendilerine sağlanan haklardan istifade edebilmeleri için vatandaşların sağlık durumlarını belgelendirmeleri istenebildiğini bildirildi. Bu durumların sayısının gün geçtikçe artması sebebiyle hekimlere veya sağlık kuruluşlarına çok sayıda ve farklı nitelikte sağlık raporu düzenlenmesi talebi geldiğini kaydeden Koca, özellikle aile hekimleri üzerinde yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin gereksiz iş yükü oluşturduğunu belirtti.

'BİR YIL GEÇERLİ OLACAK VE E-DEVLET ÜZERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK'



Bakan Koca, açıklamasında, "Sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için hazırladığımız Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında, alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek." ifadelerini kullandı.