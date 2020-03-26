Sağlık Bakanlığı’nın dijital Koronavirüs haritası açıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart akşamı düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki koronavirüs vakalarının takibi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki koronavirüs vakalarının detaylı takibinin yer alacağı söylenen SAğlık Bakanlığı dijital koronavirüs haritası açıldı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KORONAVİRÜS HARİTASI AÇILDI MI?

Bakan kocanın hasta sayısı, test sayısı, keybedilen vaka sayısı, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısının takip edilebileceği koronavirüs haritası / bilgilendirme ekranı henüz açılmadı.

TÜRÇE KORONAVİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık bakanlığının bilgilendirme ekranının aılmasını beklerken gerek Türkiye’de gerekse de dünyadaki koronavirüs vakalarının ve kaybedilen hastaların sayısını Mynet’in Türkçe koronavirüs haritasından güncel olarak takip edebilirsiniz. Koronavirüs haritamızda ayrıca hastalıkla ilgili en son haberleri bulabilirsiniz.



