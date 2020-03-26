HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı’nın dijital Koronavirüs haritası açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın dijital Koronavirüs haritası açıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan sonra koronavirüs vakalarına ilişkin hasta sayısı, test sayısı, keybedilen vaka sayısı, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısını dijital ortamda yayımlanacağı açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı’nın dijital koronavirüs haritası açıldı mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı’nın dijital Koronavirüs haritası açıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart akşamı düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki koronavirüs vakalarının takibi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki koronavirüs vakalarının detaylı takibinin yer alacağı söylenen SAğlık Bakanlığı dijital koronavirüs haritası açıldı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KORONAVİRÜS HARİTASI AÇILDI MI?

Bakan kocanın hasta sayısı, test sayısı, keybedilen vaka sayısı, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısının takip edilebileceği koronavirüs haritası / bilgilendirme ekranı henüz açılmadı.

TÜRÇE KORONAVİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık bakanlığının bilgilendirme ekranının aılmasını beklerken gerek Türkiye’de gerekse de dünyadaki koronavirüs vakalarının ve kaybedilen hastaların sayısını Mynet’in Türkçe koronavirüs haritasından güncel olarak takip edebilirsiniz. Koronavirüs haritamızda ayrıca hastalıkla ilgili en son haberleri bulabilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Komandolar etkisiz hale getirdiKomandolar etkisiz hale getirdi
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Türk öğrencilerin İngiltere'den Türkiye'ye dönüş ve karantina öyküsü

Türk öğrencilerin İngiltere'den Türkiye'ye dönüş ve karantina öyküsü

Yer: Düzce! 'Karantinadan kaçtılar' iddiası ortalığı karıştırdı

Yer: Düzce! 'Karantinadan kaçtılar' iddiası ortalığı karıştırdı

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Komandolar etkisiz hale getirdi

Türkiye'de koronavirüs tehdidi ne zaman ortadan kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Türkiye'de koronavirüs tehdidi ne zaman ortadan kalkacak?

Yasağa uymayıp dışarı çıktı, fidanlıkta mahsur kaldı

Yaşlı adam yasağa uymayıp dışarı çıktı, mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.