Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs raporunda dikkat çeken veriler! Vakalarda en yüksek oran...

Sağlık Bakanlığı’nın son olarak yayımladığı COVID-19 Haftalık Raporu’nda, 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsayan koronavirüs vakalarına ait bilgiler açıklandı.

Ancak raporda Türkiye’de pandeminin başından itibaren koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yaş aralıklarına göre dağılımı bilgisine de yer verildi.

ÖLÜM ORANLARINDA KRİTİK YAŞ ARALIĞI: 65-79

Buna göre;

2 yaşından küçük 6 çocuk,

2-4 yaş arasında 1 çocuk,

5-14 yaş arasında 5 çocuk,

15-24 yaş arasında 10 genç,

25-49 yaş arasında 397 genç ve yetişkin

50-64 yaş arasında bin 416 yetişkin

65-79 yaş arasında 2 bin 741 yetişkin ve

80 ve üzeri yaşlarda bin 750 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rapora göre koronavirüs sebebiyle en çok ölüm 65-79 yaş aralığındaki vakalarda görüldü. Pandeminin başından itibaren 65 yaş ve üzeri kişilerin riskli grupta yer aldığı uzmanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından sık sık vurgulanırken, 50-64 yaş aralığındaki hayatını kaybedenlerin sayısı da verilerde ciddi bir orana sahip.

Bunun yanında 0-65 yaş arası toplam bin 835 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 80 yaş ve üzerinde görülen ölümlerden daha yüksek.