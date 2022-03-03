Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

20 bin personelin Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edileceği açıklanmıştı. Bakanlığın bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce adayın gözleri personel alımının detaylarına çevrildi. Personel alım ilanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alım detayları...
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımına ilişkin duyuruda, "Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel müdürlüğünde istihdam edilmek üzere bir İngilizce Tercüman alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. İşin Mart 2022 içinde başlatılması planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı tercüman başvuru şartları şu şekilde belirtildi.
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması
Seyahat engeli bulunmaması
Üniversitelerin Çeviri Bilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi veya Mütercim Tercümanlık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak
Ardıl çeviri için en az 2 yıl tecrübeli olmak
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