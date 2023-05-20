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Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatmıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi: 'Ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz'

20.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve İzmir'de çok sayıda kişi, yaptırdıkları mide botoksu ameliyatı nedeniyle fenalaşmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Tuzla'daki özel bir hastanede mide botoksu yaptıran ve ardından fenalaşan hastalardan Hurise Gezmiş de hayatını kaybetti. Mide botoksundan hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatmıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi: 'Ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz'

Geçen aylarda birçok kişi mide botoksu operasyonundan dolayı zehirlenmiş ve Türkmenistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Aynı operasyon sonrası son bir aydır yoğun bakımda olan bir kişi daha hayatını kaybetti.

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"ÖLÜMÜ BEKLEYEN İNSANLAR GİBİYİZ"

Yaklaşık 2 ay önce İstanbul ve İzmir'de bazı özel hastanelerde yapılan mide botoksundan 31 kişi fenalaşmıştı. Ameliyat olanlardan bir kişi "Sanki ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz" açıklaması yapmış ve Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova hayatını kaybetmişti. Yaşanan ölüm sonrasında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan doktorlar, yeniden gözaltına alındı. Taksirle ölüme neden olma suçundan adliyeye sevk edilen doktorlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kanal D Haber'e göre yaşanan ölümün ardından mide botoksu ameliyatı olan bir kişi daha hayatını kaybetti. Tuzla'daki özel hastanede ameliyat olan Hurise Gezmiş Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ve orada bir ay boyunca tedavi gördü ama yaşlı kadın 16 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Mide botoksu yapılan özel hastaneden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Sağlık Bakanlığı mide botoksu

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