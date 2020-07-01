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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM yerleştirme sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanması ile adaylar ÖSYM'nin internet sitesine akın etmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM yerleştirme sonuçları

Sağlık Bakanlığı personel alımı konusunda beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı. Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylarımız, KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim. " ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları için tıklayın

Adayların 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdiği Sağlık Bakanlığı personel alımının yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.05'ten itibaren ÖSYM Sonuç internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak görüntüleyebilecekler.

Personel alımına dair detaylar

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda 3 bini sağlık personel, 250'si ise sürekli işçi olmak üzere alımlarını gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).

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