HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığından helikopter ambulanslarla ilgili iddiaya yanıt! 'Uzaktan yakından ilgisi yok'

Sağlık Bakanlığından helikopter ambulanslarla ilgili iddiaya yanıt! 'Uzaktan yakından ilgisi yok'

18.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere cevap verdi. Çıkan haberlerde ekonomik tedbirler nedeniyle helikopter sayılarının düşürüldüğü iddia edilmişti. Bakanlık yaptığı açıklamada "2021 yılı ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesi ile hizmet sunumu ülke sathını kapsayacak şekilde verilmeye devam etmektedir. Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur." dedi.

Sağlık Bakanlığından helikopter ambulanslarla ilgili iddiaya yanıt! 'Uzaktan yakından ilgisi yok'

Geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair iddialar yer almıştı. 2021 ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesiyle hizmet verildiğini bildiren Sağlık Bakanlığı "Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur." dedi.

thumbs_b_c_aa702cc080ea5b4b1624ba0dd56355df

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İDDİALARA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair bilgi ve yorumlara yer verildiği belirtildi.

Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'

Türkiye'de hava ambulansı hizmetinin, 2008'den itibaren helikopterlerle ve 2010'dan sonra ise hem helikopter hem uçak ambulanslarla sağlandığı anımsatılan açıklamada, "Anılan tarihten beri helikopter ambulanslarımız ile 39 bin 24 hasta ve 230 organ, uçak ambulanslarımızla ise 14 bin 624 yurt içi, 1165 yurt dışı hasta ve 818 organ taşınmıştır." bilgisi verildi.

"EKONOMİK TEDBİRLELE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR"

Birçok havacılık kuralı, ilkim koşulları, lojistik avantajlar değerlendirilerek, hizmet planlamasının en uygun şekilde yapıldığı ve atıl kapasite oluşmasına izin verilmediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılı ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesi ile hizmet sunumu ülke sathını kapsayacak şekilde verilmeye devam etmektedir. Sürekli iyileşme çalışmaları ise devam etmekte ve yeni planlamalara dayalı olarak hazırlıklarımız devam etmektedir. Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Birinci önceliğimiz, vatandaşımızın her koşulda sağlık hizmetine erişimini temin etmektir."

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki Soner'i hayattan koparmıştı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, kazadan hemen önce....15 yaşındaki Soner'i hayattan koparmıştı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı, kazadan hemen önce....
Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklamaSosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama
Siparişi teslim edilmeyen müşterinin yaptığı şaşkına çevirdi!Siparişi teslim edilmeyen müşterinin yaptığı şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

İsyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

İsyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

Elon Musk’ın '1453' paylaşımı olay oldu

Elon Musk’ın '1453' paylaşımı olay oldu

İsrail'den yeni İstanbul açıklaması: Otel odalarınızı kilitleyin

İsrail'den yeni İstanbul açıklaması: Otel odalarınızı kilitleyin

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

İlginizi Çekebilir

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

İki kez öldü yine durmadı: Kendini yılanlara yem ediyor

İki kez öldü yine durmadı: Kendini yılanlara yem ediyor

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.