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Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'

15.06.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün öğle saatlerinde bir ambulans sürücüsü kullandığı ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekerek Bakan Fahrettin Koca'yla görüşmek istediğini belirtmişti. Yetkililerce ikna edilen eylemci daha sonra Bakan Koca'yla bir araya gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan olayla ilgili Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'

Dün yaşanan olayda, Sağlık Bakanlığı önünde kendini kullandığı ambulansa kilitleyen şoför, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmek istediğini aksi takdirde kilidi açmayacağını belirtmişti. Bakanlıkta bulunan yetkililerin çalışmaları sonucunda eylemi gerçekleştiren sürücü ikna edilerek ambulanstan indirildi. Bakan Koca gece saatlerinde yaptığı paylaşımda ambulans şoförüyle görüştüğünü belirtti.

"BAZI ŞEYLER KONUŞULDUĞU YERDE KALMALI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra, aracıyla Bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadelerini kullanarak ambulans şoförüyle bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı:

kpca

HASTANEDEN AÇIKLAMA: ARAÇTA HASTA BULUNMADIĞI HALDE...

Sosyal medyada çok konuşulan olayla ilgili Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel tarafından şu açıklama yapıldı:

Sürücüsü olduğu ambulansla, Sağlık Bakanlığı önünde 14 Haziran 2022 Salı günü saat 13.45’te, kendi ifadesiyle “eylem”yapan kişinin taşıdığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin -HBYS incelemesi sonucunda- aynı gün sabah saat 10.14’te yapıldığı tespit edilmiştir.

Dün bazı basın yayın organlarında da yer alan habere konu ambulans şoförünün eylemine karşı yayılan haberler üzerine bir kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur. Dün gerçekleşen olayda ambulans şoförü, “Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım.” şeklinde bir beyanda bulunmuş, bizim “makul olmayan davranış” demeyi tercih edeceğimiz eylemi ve sözleri bazı yayın organlarında yer almıştır. Kendisi Bakanlığa bağlı bir sağlık çalışanı olan kişi, talebine binaen Sn. Bakanımız ile görüşmüş, aldığımız bilgiye göre, görüşme daha ziyade kendi kişisel konuları özelinde olmuştur.

Ambulans şoförünün taşıdığı onkoloji hastası, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sevk edilmiş, söz konusu hasta, nakil aracıyla hastanemize getirilmiş ve hastanemiz Acil Servisine 10.14’te giriş yapmıştır. Acil Tıp Kliniğimizdeki değerlendirme sonrasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğimizce tetkikleri yapılan hastamızın saat 11.20’de Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğindeki odasına yatışı gerçekleştirilmiştir.

Hastanın yatışı sağlandıktan yaklaşık 2,5 saat sonra, araçta herhangi bir sağlık görevlisi ve hasta bulunmadığı halde, ilgili kişi, hasta nakil aracını bakanlık önüne park etmiştir.

Bakanlığa davet edilerek görüşülen arkadaşımızın yol açtığı olay için bu açıklamayı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yapmak zorunda kaldığımızı ve olayın, “hastane arayıp bulamamak” konusu olmadığını, hastamızın sürecinin uluslararası tıbbi kaideler ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda en uygun şekilde yürütüldüğünü ve neticesinde ilgili servisimize yatışının kısa sürede gerçekleştiğini bildirmek isteriz.

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Fahrettin Koca

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