HABER
  4. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yerli ve milli otomobile destek olma adına 2022'den itibaren makam ve hizmet araçlarında "Türkiye'nin Otomobili"nin kullanılacağını duyurdu.

Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün, benzini bittiği iddiasıyla müzeye kaldırılan bir otomobilin Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek liderliği ile 'devrim' niteliğindeki geri dönüşüne tanık olduk. Yerli ve milli hamlelerle güçlü Türkiye'yi muktedir kılan Sayın Cumhurbaşkanımız, adetleri olduğu üzere bazı kesimlerin yaptığı fuzuli itirazlara karşın yerli otomobil hamlesi ile tarihi bir dönüşümün 'lambalarını' yakarak adeta dünyanın gözünü kamaştırdı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yerli ve milli otomobile sahip çıkacağını ve destek olacağını belirten Erdöl, kişisel olarak da üretilecek 61'inci yerli otomobile talip olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, şunları kaydetti:

"Kurumsal olarak da 2022'den itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitemizde kullanılan makam ve kiralık araçlarda yerli otomobili tercih edeceğiz. İlgili arkadaşlara ihalelerde yerli otomobilin dikkate alınması için gerekli hazırlıkların şimdiden yapılması talimatını verdim. Yanı sıra akademik ve idari personelimizin yerli araç kullanımını teşvik eden bir çalışma daha yapacağız."

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Sultangazi'de lapa lapa karSultangazi'de lapa lapa kar
300 öğrenci tek sıra halinde evlerine gitti300 öğrenci tek sıra halinde evlerine gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin otomobili

En Çok Okunan Haberler

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İstanbullular dikkat! Beyoğlu’nda yılbaşı kutlamaları için bazı yollar kapanacak

Dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.