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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde cübbe ve önlük giyme töreni

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Gülhane Tıp Fakültesi Askeri Tıp Fakültesi olarak öğrencilerimizin burada eğitim aldığı dönemde 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. O darbe girişiminden de Gülhane dimdik ayakta sağlam bir şekilde kurtularak görevini yaptı ve yoluna devam ediyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da eğitim faaliyetlerinde aksama olmadığını belirterek, "Gülhane Tıp Fakültesi Askeri Tıp Fakültesi olarak öğrencilerimizin burada eğitim aldığı dönemde 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. O darbe girişiminden de Gülhane dimdik ayakta sağlam bir şekilde kurtularak görevini yaptı ve yoluna devam ediyor." dedi.

Gülhane'nin 120. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesinde akademik cübbe ve önlük giyme töreni düzenlendi.

Törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, törende yaptığı konuşmada, 120'nci yılın çok kolay ulaşılabilecek bir mesafe olmadığını belirterek, "Gülhane Tıp Fakültesi Askeri Tıp Fakültesi olarak öğrencilerimizin burada eğitim aldığı dönemde 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. O darbe girişiminden de Gülhane dimdik ayakta sağlam bir şekilde kurtularak görevini yaptı ve yoluna devam ediyor. " dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra eğitim faaliyetlerinin aksamasına müsade etmediklerinin altını çizen Erdöl, "Misafir askeri öğrencilerimizin durumu hiç hissetmemeleri, hiçbir sıkıntı çekmemeleri için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Yurtta kalmaları, eğimleri, stajları ve sınavlarında herhangi bir aksama olmadı. O günden bugüne de güçlenerek, büyüyerek devam ediyoruz. Gülhane Külliyemizde Gülhane Tıp Fakültesinin yanına yeni kardeş fakülteler geldi. Diş Hekimliği Fakültesini, Eczacılık Fakültesini, Sağlık Bilimleri Fakültesini açtık. Gülhane o süreçten sonra zayıflamak bir yana yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Erdöl, salonda bulunan tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerine seslenerek, "Beyaz önlüğünün anlamı ve sorumluluğu büyüktür. Çocuğunuz ağlarken bir başkasının çocuğuna merhamet etmek, onu tedavi etmek durumundasınız. Annenizin gözyaşlarını silip bir başkasının gözyaşlarını dindirmeye gayret etmeniz lazım. Bunun bir karşılığı tabii ki var. İnsanın herşeyden vazgeçip sağlığından vazgeçemeyeceğini bilerek sağlığa verdiğimiz önemi de o ölçüde hissetmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milli hafızayı yaşatmak önemlidir"

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ise konuşmasında, insanlar için hafıza ne kadar önemliyse toplumlar için de hafızanın o kadar önemli olduğuna işaret ederek, "Milli hafızayı yaşatmak önemlidir. Bu bakımdan Türk toplumunun ve Türk milletinin büyük bir marka değeri olan Gülhane'yi yaşatmak 120 yaşına bu zamana kadar gösterdiği başarının devam ettireceğinden şüphemiz yoktur. Kuruluş amacındaki gaye neyse bu milletin hastalarına tedavi vermek için sağlık görevlileri ve hekimler yetiştirerek Silahlı Kuvvetlerimizin de önemli bir ihtiyacına cevap veriyor." dedi.

Konuşmaların ardından profesör, doçent ve doktor öğretim üyeliği kadrolarına atanan akademik personel cübbe giyerken, tıp fakültesine başlayan birinci sınıf öğrencileri de önlük giydi.

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Gülhane Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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