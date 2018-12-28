Sağlık Bilimleri Üniversitesinde cübbe ve önlük giyme töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da eğitim faaliyetlerinde aksama olmadığını belirterek, "Gülhane Tıp Fakültesi Askeri Tıp Fakültesi olarak öğrencilerimizin burada eğitim aldığı dönemde 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. O darbe girişiminden de Gülhane dimdik ayakta sağlam bir şekilde kurtularak görevini yaptı ve yoluna devam ediyor." dedi.

Gülhane'nin 120. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesinde akademik cübbe ve önlük giyme töreni düzenlendi.

Törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, törende yaptığı konuşmada, 120'nci yılın çok kolay ulaşılabilecek bir mesafe olmadığını belirterek, "Gülhane Tıp Fakültesi Askeri Tıp Fakültesi olarak öğrencilerimizin burada eğitim aldığı dönemde 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. O darbe girişiminden de Gülhane dimdik ayakta sağlam bir şekilde kurtularak görevini yaptı ve yoluna devam ediyor. " dedi.