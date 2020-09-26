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Sağlık çalışanına saldıran 5 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Servis bölümünde sağlık çalışanını darp eden 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Servis bölümünde sağlık çalışanını darp eden 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kolunda kesi şikayetiyle hastaneye gelen bir kişi koluna pansuman yaptırmak istedi. İddiaya göre, hastanenin gerekli prosedürüne uymayarak ilk olarak travma odasına girmesi gereken şahıs, beklemeden cerrahi müdahale odasına girdi. Burada cerrahi ekibinde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, gelen hastaya pansuman yapmak istedi. Bu esnada yaralıya sedyenin yanlış yerine yattığını ve daha yukarı kısmına gelmesi gerektiğini söyleyen Karabıyık’a ‘neden bana sert yapıyorsun’ diyerek bağırmaya başlayan yaralı şahıs saldırmaya başladı. O esnada ise saldırganın dışarıda bekleyen diğer 4 yakını da odaya girerek sağlık çalışanını darp etti. Olayın şikayet edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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