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  4. Sağlık çalışanları protesto etti! Uzman çavuş hastaneden böyle taburcu oldu

Sağlık çalışanları protesto etti! Uzman çavuş hastaneden böyle taburcu oldu

16.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darp eden daha sonra da aynı hastanede tedavi olan uzman çavuş taburcu edilirken sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları atıp, alkış tutması arasında taburcu olan uzman çavuş, gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanması üzerine yeniden hastaneye götürüldü.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darp eden uzman çavuş, tedavi edildiği hastaneden sağlık çalışanlarının protestosu altında taburcu oldu. Sağlık çalışanları "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları atıp alkış tuttu. Uzman çavuş, gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanması üzerine yeniden hastaneye götürüldü.

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TARTIŞMA ÇIKTI, DOKTORU DARP ETTİ

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darp etti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

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"SİNİRLENEREK BENİ İTİP BOĞAZIMI SIKTI"

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

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TABURCU OLURKEN PROTESTO EDİLDİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

YENİDEN RAHATSIZLANDI

Gözaltına alınan uzman çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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