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  4. 'Sağlık çalışanlarına oda tahsil etmediler' Skandal iddia sonrası bakanlıktan ve otelden peş peşe açıklamalar

'Sağlık çalışanlarına oda tahsil etmediler' Skandal iddia sonrası bakanlıktan ve otelden peş peşe açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 01:08 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’da bir otelin ’sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği’ yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Öte yandan otel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı belirtildi.

'Sağlık çalışanlarına oda tahsil etmediler' Skandal iddia sonrası bakanlıktan ve otelden peş peşe açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, “İstanbul’da, Bakanlığımız belgeli bir tesisin sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği paylaşımları üzerine tesis yönetimiyle gerekli görüşmeler yapılmıştır. Tesis yönetimi, grupları bünyesindeki komşu İbis Otel’i sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı almıştır” denildi.

OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan otel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Zeytinburnu’nda konaklayan sağlık çalışanlarımızın otelimizden çıkartıldıkları yönündeki iddialar bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmakta olup gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. (İHA)

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Kültür ve Turizm Bakanlığı istanbul sağlık çalışanı otel

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