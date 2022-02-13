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  4. Sağlık çalışanlarına şiddeti önleyecek adım! Hastane magandaları hapse girecek

Sağlık çalışanlarına şiddeti önleyecek adım! Hastane magandaları hapse girecek

13.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı'nın toplantısından sonra çalışmalar başladı. Özellikle hapis cezasının para cezasına çevrilebilmesi ve ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasına son verileceği belirtiliyor. İşte yeni uygulamanın detayları!

Sağlık çalışanlarına şiddeti önleyecek adım! Hastane magandaları hapse girecek

Sağlıkta son günlerde artan şiddet olaylarına karşı Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yeni kanuni düzenleme hazırlanıyor. Sağlıkta şiddet konusundaki hapis cezalarının paraya çevrilmesinin önüne geçecek şekilde düzenleme yapılacak.

EN FAZLA 6 AY CEZA ALIYORLAR

Türkiye gazetesinin haberine göre mevcut düzenlemede, sağlık personelini kasten yaralama suçunun 3 yıla kadar cezası bulunuyor. Fakat iyi hâl ve infaz rejimi uygulaması gibi faktörlerle failler en fazla 6 ay hapis cezası alıyor ve bu ceza, para cezasına çevrilebiliyor.

MAGANDALAR MUTLAKA HAPSE GİRECEK

Yeni yapılacak düzenlemeyle şiddet uygulayanlara verilen cezanın paraya çevrilmesinin önüne geçilmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasına son verilmesi amaçlanıyor.

TAZMİNAT DAVALARINA YENİ FORMÜL

Ayrıca doktor hatalarını gerekçe göstererek son dönemde artan tazminat davalarına da çözüm getiriliyor. Hâkim ve savcıların verdikleri kararlar sebebiyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesine benzer bir uygulama doktorlar için de getirilecek. Doktor hatası iddiasıyla açılacak tazminat davalarının ‘Kesin Adli Tıp Raporu’ şartına bağlanması da tartışılan formüller arasında.

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