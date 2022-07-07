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Sağlık çalışanlarının eyleminde yaşandı! Polis amiriyle gazeteciler arasında tartışma: 'Tahrik etme...'

07.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sağlık çalışanlarının eylemini takip eden gazetecilerle emniyet ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kadın muhabirle emniyet amiri arasındaki konuşmalar sosyal medyada gündem oldu. Emniyet amiri "Kadına niye vuruyorsunuz?" sorusuna ise "Tahrik etme" sözleriyle yanıt verdi.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından, sağlıkçılar bugün birçok hastanede iş bıraktı. Türk Tabipleri Birliği ise Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grev yapacaklarını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı'na ve Karakaya'nın katledilmesine tepki göstermek isteyen sağlık çalışanları, bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürümek istedi. Kaybettikleri meslektaşları için yürüyüş yapmak isteyen sağlıkçılar ve bunu haberleştirmek isteyen muhabirler polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

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"TAHRİK ETME"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polis amiriyle gazetecilerin tartıştığı görülüyor. Olay yerindeki diğer muhabirler de polis amirine tepki gösterdi. Emniyet amiri, bir başka kadın muhabirin "Kadına niye vuruyorsunuz?" sorusuna "Tahrik etme" sözleriyle yanıt verdi. Gerginliğin yükseldiği o anlar kameralara da yansıdı.

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