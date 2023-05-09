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  4. Sağlık çalışanlarına çekiçli saldırı! Polis ekipleri alarm durumuna geçti

Sağlık çalışanlarına çekiçli saldırı! Polis ekipleri alarm durumuna geçti

09.05.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarına şiddet haberi bu kez de Tokat'tan geldi. Erbaa ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırdı. Saldırı sonucu ambulansın camı kırıldı. Öte yandan olayda sağlık görevlileri yara almadan kurtuldu. Polis ise kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık çalışanlarına çekiçli saldırı! Polis ekipleri alarm durumuna geçti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen D.B.(24) isimli kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırıp, ambulansın camını kırdı. Polis, kaçan D.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. D.B.’nin sinir krizi geçirdiği ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye gitti. Alkollü olduğu değerlendirilen D.B., sağlık görevlilerine çekiçle saldırdı. Bu sırada ambulansın camını kıran kadın, daha sonra olay yerinden kaçtı.

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Sağlık görevlileri olayı yara almadan atlatırken ambulansta hasar meydana geldi. Polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

İl Ambulans Servisi Başhekim Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erbaa ilçemizde ekiplerimize ve ambulansımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz. Ekiplerimize geçmiş olsun dileriz." dedi. (DHA)

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Tokat şiddet

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