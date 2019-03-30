Sağlık görevlileri oy kullanmak isteyen hastalara destek olacak

Erzurum'da, yarın yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen hastalar, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla oy kullanabilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen hastalar için 58 araç ve 164 sağlık personeli görevlendirildi.

Bu kapsamda evde sağlık hizmeti alan, Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezi veya evde sağlık hizmetlerinin "4443833" No'lu ücretsiz ulusal çağrı merkezini arayıp talepte bulunan hastalar ile hastanede yatarak tedavi gören ve hekimlerce oy kullanması uygun görülen hastalara oy kullanmaları için İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri yardımcı olacak.

Sağlık görevlileri eşliğinde bulundukları yerden ambulans ya da mobil araçlar ile alınarak kayıtlı oldukları sandıklara götürülecek hastalar, oy verme işleminden sonra tekrar evlerine ya da tedavi gördükleri hastaneye sevk edilecek.

İl Sağlık Müdür Vekili Gürsel Bedir başkanlığında yürütülecek hizmet kapsamında, ilgili sağlık kuruluşlarının yöneticileri ve doktorlar da görevde olacak.