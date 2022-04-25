Sağlık görevlisi gibi mi sızdılar? Putin talimat verdi: Birlikleri bulup imha edin

Ukrayna'daki savaşta İngiliz özel kuvvetleri (SAS) ile ilgili ortaya atılan iddia dünya kamuoyunda geniş yer buldu. Moskova medyası, İngiliz özel kuvvetlerinin (SAS) savaş bölgelerinde sağlık görevlisi olarak gizli görev yaptığını iddia ederken, 'Putin'in kişisel CIA'i olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi (IC) söz konusu birliklerin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamada SAS'ların Lviv'de faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı bilgisine yer verildi.

'SABOTAJ İÇİN GELDİLER' İDDİASI

Rus basını ise SAS'ların sabotaj ve gerilla savaşı yürüttüğünü yazdı. Aynı haberlere göre, Rusya, soruşturmasını, yakalanan Ukrayna birliklerinden aldığı bilgilere dayandırıyor. Bir IC kaynağı konu ile ilgili "Büyük olasılıkla bu ekipler Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler" dedi.

İNGİLTERE REDDETMEDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'den bir savunma kaynağı iddialar ile ilgili şu açıklamada bulundu: "Özel Kuvvetler ile ilgili haberler hakkında yorum yapmıyoruz, özellikle Rus haber ajansları tarafından yapılanlara yorum yapmıyoruz. Çünkü spekülasyonlar insanların hayatlarını riske atabilir, bu yüzden raporları ne onaylıyoruz ne de reddediyoruz."

'ŞEYTAN II FÜZESİ'YLE TEHDİT

Rusya, batıyla arasındaki gerilimi daha da artıracak bir adım attı. Moskova yönetimi, test ettiği nükleer 'Şeytan II' füzesini sonbaharda konuşlandıracağını duyurdu. Sarmat füzesinin dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olduğu ve 11 bin 200 mil uzaktaki bir hedefi vurabildiği söyleniyor.

BRİTANYA VE FRANSA'YI YOK EDEBİLİR

Bu da Rusya'nın, ABD ve Avrupa'daki hedefleri kolayca vurabileceği anlamına geliyor. Batılı askeri uzmanlar, Sarmat'ın 10 veya daha fazla nükleer savaş başlığı taşıyabileceğini söyledi. Buna göre Rusya, tek bir saldırıda Britanya veya Fransa'yı kolayca yok edebilir.



