Sağlık ocağı kaçta açılıyor? Sağlık ocağı kaçta kapanıyor? 2020 sağlık ocağı çalışma saatleri neler?

Sağlık ocağı aile hekimleri tarafından sağlık hizmetlerine dair birinci basamak teşhis, tedavi ve rahabilite eden yöntemlerinin uygulamasına yardımcı olan merkezlerdir. Çeşitli nedenlerle sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. İkamet adresine bağlı olarak hastalar bağlı bulundukları sağlık ocağının saat kaçta açılıp kapandığını sorguluyor.

SAĞLIK OCAĞI KAÇA KADAR AÇIK? SAĞLIK OCAĞININ ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

Sağlık ocağı çalışma saatleri genel itibariyle tüm il ve ilçelerde aynıdır. Buna göre sağlık ocakları il ve ilçelerde 08.00-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.00-13.00 saatleri arasında ise sağlık personeli öğle tatili yapar. Ancak bazı bölgelerde doktor çalışma saatlerinin değişiklik gösterebildiğini belirtmek gerekir.

AİLE HEKİMİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Aile hekiminin kim olduğunu öğrenmek için vatandaşlara çevrimiçi sorgulama imkanı verilir. Aile hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden tamamlanabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama” sayfası aracılığıyla aile hekimine dair bilgilere kolayca ulaşılabilir.

İnternet üzerinden sorgulama yapmak istemeyenler için T.C kimlik numarasıyla en yakın sağlık merkezi, toplum sağlık merkezi veya il sağlık müdürlüğüne başvuru yapma imkanı sunulur. Kişi aile hekimini öğrendikten sonra bağlı bulunduğu sağlık ocağıyla iletişime geçerek çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olabilir.