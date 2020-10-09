Sağlık ocağı kaçta açılıyor? Sağlık ocağı kaçta kapanıyor? 2020 sağlık ocağı çalışma saatleri neler?

Sağlık ocağı aile hekimleri tarafından sağlık hizmetlerine dair birinci basamak teşhis, tedavi ve rahabilite eden yöntemlerinin uygulamasına yardımcı olan merkezlerdir. Çeşitli nedenlerle sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. İkamet adresine bağlı olarak hastalar bağlı bulundukları sağlık ocağının saat kaçta açılıp kapandığını sorguluyor.
Sağlık ocağı çalışma saatleri genel itibariyle tüm il ve ilçelerde aynıdır. Buna göre sağlık ocakları il ve ilçelerde 08.00-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.00-13.00 saatleri arasında ise sağlık personeli öğle tatili yapar. Ancak bazı bölgelerde doktor çalışma saatlerinin değişiklik gösterebildiğini belirtmek gerekir.
Aile hekiminin kim olduğunu öğrenmek için vatandaşlara çevrimiçi sorgulama imkanı verilir. Aile hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden tamamlanabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama” sayfası aracılığıyla aile hekimine dair bilgilere kolayca ulaşılabilir.
İnternet üzerinden sorgulama yapmak istemeyenler için T.C kimlik numarasıyla en yakın sağlık merkezi, toplum sağlık merkezi veya il sağlık müdürlüğüne başvuru yapma imkanı sunulur. Kişi aile hekimini öğrendikten sonra bağlı bulunduğu sağlık ocağıyla iletişime geçerek çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
Bireylerin yaşam kalitesini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla aile hekimliği uygulaması devreye sokulur. Aile hekimliği uygulaması temelinde yaş veya cinsiyeti ne olsa olsun kişiyi bir bütün olarak inceler.
Aile sağlığı merkezini yönetmekle görevlendirilen aile hekimleri birlikte çalıştığı ekibi denetler ve bakanlık tarafından yürütülen özel sağlık programlarının gereken kişilere uygulanmasını sağlar. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan kişileri bir bütün olarak ele alır ve koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir. Evde sağlık takibi yapılması gereken zorunlu engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini koordine eder. Tanı ve tedavisi sağlık ocağında yapılamayan hastaları sevk eder ve sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene,tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete vb. belgeleri düzenler.
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