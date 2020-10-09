HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlık ocağı kaçta açılıyor? Sağlık ocağı kaçta kapanıyor? 2020 sağlık ocağı çalışma saatleri neler?

Sağlık ocağı kaçta açılıyor? Sağlık ocağı kaçta kapanıyor? 2020 sağlık ocağı çalışma saatleri neler?

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Aile hekimine gitmek isteyen vatandaşlar ilk adımda sağlık ocağına başvuruyor. Her türlü koruyucu hekimlik hizmetinin yürütüldüğü sağlık ocakları günün belirli saatleri içerisinde hastalarını kabul ediyor. Bu durumda vatandaşlar sağlık ocağı çalışma saatlerini merak etmeye başladı. Peki sağlık ocağı saat kaçta açılıyor? Sağlık ocağı her gün açık mı?

Sağlık ocağı kaçta açılıyor? Sağlık ocağı kaçta kapanıyor? 2020 sağlık ocağı çalışma saatleri neler?

Sağlık ocağı aile hekimleri tarafından sağlık hizmetlerine dair birinci basamak teşhis, tedavi ve rahabilite eden yöntemlerinin uygulamasına yardımcı olan merkezlerdir. Çeşitli nedenlerle sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. İkamet adresine bağlı olarak hastalar bağlı bulundukları sağlık ocağının saat kaçta açılıp kapandığını sorguluyor.

SAĞLIK OCAĞI KAÇA KADAR AÇIK? SAĞLIK OCAĞININ ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

Sağlık ocağı çalışma saatleri genel itibariyle tüm il ve ilçelerde aynıdır. Buna göre sağlık ocakları il ve ilçelerde 08.00-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.00-13.00 saatleri arasında ise sağlık personeli öğle tatili yapar. Ancak bazı bölgelerde doktor çalışma saatlerinin değişiklik gösterebildiğini belirtmek gerekir.

AİLE HEKİMİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Aile hekiminin kim olduğunu öğrenmek için vatandaşlara çevrimiçi sorgulama imkanı verilir. Aile hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden tamamlanabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama” sayfası aracılığıyla aile hekimine dair bilgilere kolayca ulaşılabilir.

İnternet üzerinden sorgulama yapmak istemeyenler için T.C kimlik numarasıyla en yakın sağlık merkezi, toplum sağlık merkezi veya il sağlık müdürlüğüne başvuru yapma imkanı sunulur. Kişi aile hekimini öğrendikten sonra bağlı bulunduğu sağlık ocağıyla iletişime geçerek çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olabilir.

AİLE HEKİMİ KİMDİR? AİLE HEKİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Bireylerin yaşam kalitesini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla aile hekimliği uygulaması devreye sokulur. Aile hekimliği uygulaması temelinde yaş veya cinsiyeti ne olsa olsun kişiyi bir bütün olarak inceler.

Aile sağlığı merkezini yönetmekle görevlendirilen aile hekimleri birlikte çalıştığı ekibi denetler ve bakanlık tarafından yürütülen özel sağlık programlarının gereken kişilere uygulanmasını sağlar. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan kişileri bir bütün olarak ele alır ve koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir. Evde sağlık takibi yapılması gereken zorunlu engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini koordine eder. Tanı ve tedavisi sağlık ocağında yapılamayan hastaları sevk eder ve sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene,tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete vb. belgeleri düzenler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Yerli koronavirüs ilacında sona gelindiYerli koronavirüs ilacında sona gelindi
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk bilim insanları buldu! Çölyak hastaları da yiyebilecek: Balık ve kılçıktan makarna yaptılar
Balık eti ve kılçık tozuyla yapıyorlar! Çölyak hastaları...
Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi
Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi
Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...
Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...
Yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurma nasıl yapılır? Yumurta dondurma kimlere yapılır?
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
Koronavirüs sürecinde diş eti kanamalarına dikkat!
Diş hekimleri uyardı! O hastalık da nefes almayı zorlaştırıyor
Süt dişler daimi dişlere rehberlik eder!
Süt dişler daimi dişlere rehberlik eder!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.